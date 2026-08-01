Магия свечей. Frank Sinatra. Джаз в особняке

Романтический джаз в особняке Половцова

Приглашаем вас на уникальный джазовый концерт в изысканном особняке А.А. Половцова, расположенном на Большой Морской, 52. В этот вечер для вас прозвучат бессмертные хиты великого романтика XX века Фрэнка Синатры в исполнении талантливого джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Музыка и атмосфера

В программе концерта вы услышите самые известные композиции мэтра, включая L. O. V. E, Fly me to the moon, New York и многие другие. Джазовая музыка в сочетании с приглушенным светом и мерцанием свечей создаст удивительную атмосферу, наполнив зал волшебством.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта вас ожидает экскурсия по парадным залам особняка, где поражает великолепие внутреннего убранства. Хозяин этого исторического здания, меценат Александр Александрович Половцов, привлек выдающихся архитекторов, что позволило создать уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером и библиотеку.

Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, считается настоящим шедевром. Даже двери в этом зале являются произведением искусства, поэтому концерт здесь станет настоящим событием.

Исполнители

Солистом вечера станет Раиль Сафаргалиев, лауреат международных конкурсов, а в сопровождении его выступления будет джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Билеты и рассадка

В продаже имеются билеты четырех категорий с разной рассадкой:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 30 минут до начала концерта;

с экскурсией за 30 минут до начала концерта; Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 55 минут до начала концерта;

с экскурсией за 55 минут до начала концерта; Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии;

без экскурсии; Категория С (все ряды, начиная с 7-го ряда) без экскурсии.

Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а сам концерт продлится 75 минут. Это мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет. Для тех, кто купил билеты без экскурсии, мы рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта.

Обратите внимание, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не будут давать возможность для посещения экспозиции.