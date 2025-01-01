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Любовная досада
Билеты от 1500₽
Киноафиша Любовная досада

Спектакль Любовная досада

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Любовная забава» — малоизвестная пьеса Мольера в постановке Григория Дитятковского на сцене театра Et Cetera

Спектакль «Любовная забава» поставлен известным режиссером, лауреатом множества престижных театральных премий Григорием Дитятковским. Он выбрал малоизвестную пьесу французского комедиографа Жана-Батиста Мольера благодаря завораживающему переводу Т.Л. Щепкиной-Куперник. Стихотворный текст звучит на сцене, поражая своей музыкальностью и изысканностью.

Достижение такого звучания потребовало немало усилий. Артисты должны были не просто декламировать стихи, а оживить их, привнести живые характеры и интонации. Задача заключалась в том, чтобы герои не выглядели музейными экспонатами, а передавали эмоции и страсти, знакомые каждому зрителю.

Живые эмоции и захватывающие интриги

Спектакль «Любовная забава» стал не просто красивой безделушкой, а настоящим театральным событием. Здесь зрители смеются, сочувствуют персонажам и с увлечением следят за запутанными любовными интригами, разоблачениями и тайными встречами.

Неповторимая атмосфера

В спектакле властвует игровая стихия, обеспечивающая истинную мольеровскую театральность. Красивые декорации, оригинальная музыка и точный пластический рисунок каждого персонажа делают представление зрелищным, ярким и увлекательным. Не упустите возможность стать частью этого театрального волшебства!

Режиссер
Григорий Дитятковский
В ролях
Александр Ливанов
Анастасия Шумилкина
Екатерина Егорова
Анастасия Субботина
Владимир Селезнев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽

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