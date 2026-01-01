Спектакль Мәхәббәт күгәрченнәре / Любовь и голуби

Мәхәббәт күгәрченнәре / Любовь и голуби
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Любовь и голуби». Театральная версия легендарного художественного фильма

Спектакль «Любовь и голуби» - это театральная постановка, которая переносит зрителей в мир страстей, любви и предательства. Главный герой, Василий, живет с женой Надеждой и тремя детьми в кажущейся идеальной семье. Однако, его жизнь кардинально меняется после встречи с Раисой, что ставит его перед выбором между семьей и новой любовью.

Завораживающая сюжетная линия

Надежда считает Василия шалопаем, так как он тратит деньги на покупку и разведение голубей, вместо того, чтобы заниматься семейными делами. Однажды, Василий получает травму на работе, что приводит к путевке на море. Именно там он встречает Раису, и между ними возникает роман. Увлечение новой любовью заставляет Василия забыть о семье, и его измена воспринимается как настоящая трагедия, что приводит к распаду семьи.

Конфликт и его последствия

Семья Василия начинает испытывать серьезный кризис. Он оказывается перед трудным выбором: оставить свою любовь к Раисе или вернуться к ответственности перед семьей. Надежда и дети пытаются справиться с предательством и найти способ восстановить семью. Интересно, что голуби, ранее символизировавшие для Василия свободу и радость, становятся символом вины и страданий.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля является Гуркин В.. В ролях: Батулин Н., Азиханов И., Заинуллин Л. и другие талантливые актеры, которые подарят зрителям яркую игру и глубокие эмоции.

Для кого этот спектакль?

«Любовь и голуби» станет настоящим открытием для любителей театра, комедии и драмы. Если вы ищете новые эмоциональные переживания и хотите увидеть историю с неожиданными поворотами, этот спектакль для вас.

13 июня суббота
17:00
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 450 ₽

