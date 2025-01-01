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Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Linkin Park при свечах: Концерт в память о Честере Беннингтоне

Группа Linkin Park известна даже тем, кто не является поклонником рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы их песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил незаживающую рану в сердцах поклонников.

В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Это уникальное событие предлагает новое прочтение любимых хитов группы в оркестровых аранжировках, которые вызывают чувство ностальгии по незабытому музыкальному пути Linkin Park и их солиста.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат такие знаковые композиции, как:

  • Numb
  • In The End
  • Faint
  • What I’ve Done
  • Bleed It Out
  • И многие другие!

Музыка, пронизанная эмоциями

«Симфония Линкин Парк при свечах» будет исполняться на фортепиано, струнных инструментах, флейте и ударных. Это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу незабываемой музыки и отдать дань памяти Честеру Беннингтону!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2800 ₽
Рязань, 7 августа
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
18:00 от 2700 ₽
Сочи, 12 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 2800 ₽
Самара, 15 августа
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽
Нижний Новгород, 6 сентября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
18:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 7 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2800 ₽
Челябинск, 12 сентября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 14 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 19 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2800 ₽
Пермь, 21 сентября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:00 от 2800 ₽
Уфа, 22 ноября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
18:00 от 2800 ₽
Красноярск, 25 ноября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 2800 ₽
Воронеж, 4 декабря
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2800 ₽
Краснодар, 15 декабря
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

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