Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

Группа Linkin Park известна даже тем, кто не является поклонником рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы их песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил незаживающую рану в сердцах поклонников.
В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Это уникальное событие предлагает новое прочтение любимых хитов группы в оркестровых аранжировках, которые вызывают чувство ностальгии по незабытому музыкальному пути Linkin Park и их солиста.
В программе концерта прозвучат такие знаковые композиции, как:
«Симфония Линкин Парк при свечах» будет исполняться на фортепиано, струнных инструментах, флейте и ударных. Это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу незабываемой музыки и отдать дань памяти Честеру Беннингтону!