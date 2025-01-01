Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

Linkin Park при свечах: Концерт в память о Честере Беннингтоне

Группа Linkin Park известна даже тем, кто не является поклонником рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы их песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил незаживающую рану в сердцах поклонников.

В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Это уникальное событие предлагает новое прочтение любимых хитов группы в оркестровых аранжировках, которые вызывают чувство ностальгии по незабытому музыкальному пути Linkin Park и их солиста.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат такие знаковые композиции, как:

Numb

In The End

Faint

What I’ve Done

Bleed It Out

И многие другие!

Музыка, пронизанная эмоциями

«Симфония Линкин Парк при свечах» будет исполняться на фортепиано, струнных инструментах, флейте и ударных. Это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу незабываемой музыки и отдать дань памяти Честеру Беннингтону!