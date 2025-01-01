Меню
Любэ
12+
Концерт группы «Любэ» в Краснодаре

Группа «Любэ» - главный патриотический музыкальный коллектив страны. Их песни пронизаны любовью к Родине и её природе, а также к простым людям. За долгие годы Николай Расторгуев и его команда стали настоящими народными героями, близкими по духу каждому россиянину.

Творчество «Любэ» не подвластно времени и обстоятельствам. Именно поэтому их песни занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и звучат актуально. Хиты такие, как «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за…» и многие другие прошли испытание временем и продолжают оставаться популярными.

Группа «Любэ» заслужила статус одного из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. Их концерты всегда привлекают внимание зрителей и создают неповторимую атмосферу. Unique melodies and heartfelt lyrics resonate deeply, making every performance a memorable event.

Продолжительность концерта составит 140 минут с антрактом, что позволяет зрителям наслаждаться музыкой долго и без перерыва. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Март
1 марта воскресенье
19:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
от 4000 ₽

