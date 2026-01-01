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Миша Марвин
Киноафиша Миша Марвин

Миша Марвин

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Миши Марвина в Краснодаре

В Краснодаре пройдет сольный концерт Миши Марвина — одного из самых ярких представителей современной музыкальной сцены. Миша Марвин — популярный певец и сонграйтер, который стал известен благодаря своим лирическим композициям.

Хиты и награды

Песни Миши Марвина, такие как «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной», «История» и «Полюбил такую», находятся в ротации лучших радиостанций России и собирают сотни миллионов прослушиваний. Эти треки мгновенно завоевывают сердца слушателей и занимают высокие места в музыкальных чартах.

Успех и сотрудничество

За более чем десятилетнюю карьеру Миша успел поработать с многими известными исполнителями, такими как Ханна, Мот, Валерия, Artik & Asti, Ани Лорак, HammAli & Navai и Тимати. Его музыка сочетает в себе глубокие эмоции и современное звучание, что делает его концерты особенно привлекательными для зрителей.

Почему стоит посетить концерт

Концерт понравится не только давним поклонникам артиста, но и тем, кто ценит качественные лирические песни. Миша Марвин — это всегда высокая энергетика, отличное настроение и возможность насладиться живым исполнением любимых хитов.

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2

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