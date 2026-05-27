Лунариум: научные открытия в Московском Планетарии

Лунариум — современная площадка при Московском Планетарии с принципом «взаимодействуй и экспериментируй». Это уникальное пространство оснащено интерактивными экспонатами, которые позволят вам не только увидеть, но и самостоятельно проверить научные эксперименты. Лунариум по своему уровню не уступает мировым научным центрам и музеям.

Структура экспозиции

Выставка разделена на два тематических уровня, объединённых макетом Луны, расположенным в центре атриума.

Верхний уровень: Исследование Земли

Этот уровень посвящен природным явлениям на нашей планете и предлагает множество увлекательных опытов:

Создайте торнадо или искусственные облака, почувствуйте силу землетрясения и узнайте о мощи цунами. Физика и энергия: Генерируйте электричество, сочиняйте электронную музыку и изучайте интерактивную таблицу Менделеева.

Нижний уровень: Исследование космоса

На этом уровне вы сможете узнать больше о безграничной Вселенной:

Узнайте о солнечной активности: вспышках и протуберанцах, а также управляйте лунной базой с помощью руки-манипулятора. Космические объекты: Исследуйте воронку «Черной дыры» и запускайте ракеты.

Посещение Лунариума — это не только развлечение, но и отличный способ расширить свои знания о природе и космосе. Не упустите возможность стать частью этого удивительного мира науки!