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Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»

Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о Яне Вермеере в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холле состоится лекция, посвященная известному художнику Яну Вермееру, автору знаменитой картины «Девушка с жемчужной серёжкой». Вермеер, являющийся одним из главных мастеров голландского Золотого века, оставил после себя всего около 35 произведений.

Творческая манера и техника

В рамках лекции будет подробно исследована уникальная художественная манера Вермеера. Участники узнают о применении камери-обскуры, которая помогала мастеру добиваться невероятной точности и глубины изображения. Обсуждение также затронет влияние предшественников Вермеера и особенности его символического языка.

Интерес к Вермееру

Лекция станет увлекательной для поклонников исторического искусства и поклонников Вермеера. Мало кто знает, что творчество великого делфтского художника долгое время было забыто, но сегодня его работы признаны вершинами художественного гения.

Спикер лекции

Лекцию проведет Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ, что гарантирует высокое качество представленной информации и глубокий анализ произведений мастера.

Купить билет на выставка Лекция «Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой»

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Ноябрь
14 ноября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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