Lumisfera. Пробуждение души.

Концерт в сиянии свечей Lumisfera

Lumisfera — признанный лидер в организации концертов при свечах в России, приглашает вас на уникальную программу «Пробуждение души». За 2,5 года существования проекта было организовано более 400 концертов в 40+ городах, собрав более 500 000 зрителей.

Специальная программа проходит в закрытом пространстве одного из величайших храмов Москвы. Здесь каждое произведение — это не просто нота, а часть чувственного многоголосия оркестра и хора Palestrina. Программа включает в себя шедевры, такие как Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Ave Maria Баха и Creep группы Radiohead.

Атмосфера и исполнители

Концерт обещает стать целостным эмоциональным опытом: вас ждут 5000 свечей, авторские аранжировки любимых мелодий и продуманная драматургия программы. Фотозона с профессиональным фотографом, дресс-код, программки и хостес создадут роскошную атмосферу культурного события.

Исполнители:

- Шоу голосов Palestrina под руководством дирижера Гаделя Абдурахманова

- Партия фортепиано — Михаил Балашов

- Солисты — Микаэль Пруссаков, Оксана Петросянц

- При участии электронного мультижанрового дуэта MATTGENE

Программа концерта

Майкл Найман — Time Lapse Клинт Мэнселл — Requiem for a Dream (из к/ф «Реквием по мечте») SebastiAn — Saint Laurent Show ’21 Ханс Циммер — Hoist the Colours (из к/ф «Пираты Карибского моря») Эрик Вайтакр — Lux Aurumque Якуб Неске — Mironczarnia Дэвид Хьюсон — New Renaissance Иоганн Себастьян Бах, Шарль Гуно — Ave Maria Томазо Альбинони — Adagio Карл Дженкинс — Adiemus (из к/ф «Аватар») Карл Дженкинс — Dies Irae Эрик Вайтакр — Sleep Radiohead — Creep Геннадий Гладков, Юрий Энтин — «Серенада Трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты» Вольфганг Амадей Моцарт — Lacrimosa из Реквиема Era — Ameno Карл Дженкинс — Palladio

Не упустите возможность насладиться музыкой, ищущей свет, и стать частью этого незабываемого вечернего шоу!