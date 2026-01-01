Lumisfera. Пробуждение души.

Lumisfera — признанный лидер в организации концертов при свечах в России, приглашает вас на уникальную программу «Пробуждение души». За 2,5 года существования проекта было организовано более 400 концертов в 40+ городах, собрав более 500 000 зрителей.
Специальная программа проходит в закрытом пространстве одного из величайших храмов Москвы. Здесь каждое произведение — это не просто нота, а часть чувственного многоголосия оркестра и хора Palestrina. Программа включает в себя шедевры, такие как Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Ave Maria Баха и Creep группы Radiohead.
Концерт обещает стать целостным эмоциональным опытом: вас ждут 5000 свечей, авторские аранжировки любимых мелодий и продуманная драматургия программы. Фотозона с профессиональным фотографом, дресс-код, программки и хостес создадут роскошную атмосферу культурного события.
Исполнители:
- Шоу голосов Palestrina под руководством дирижера Гаделя Абдурахманова
- Партия фортепиано — Михаил Балашов
- Солисты — Микаэль Пруссаков, Оксана Петросянц
- При участии электронного мультижанрового дуэта MATTGENE
Не упустите возможность насладиться музыкой, ищущей свет, и стать частью этого незабываемого вечернего шоу!