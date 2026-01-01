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Lumisfera. Пробуждение души.
Билеты от 3000₽
Киноафиша Lumisfera. Пробуждение души.

Lumisfera. Пробуждение души.

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт в сиянии свечей Lumisfera

Lumisfera — признанный лидер в организации концертов при свечах в России, приглашает вас на уникальную программу «Пробуждение души». За 2,5 года существования проекта было организовано более 400 концертов в 40+ городах, собрав более 500 000 зрителей.

Специальная программа проходит в закрытом пространстве одного из величайших храмов Москвы. Здесь каждое произведение — это не просто нота, а часть чувственного многоголосия оркестра и хора Palestrina. Программа включает в себя шедевры, такие как Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Ave Maria Баха и Creep группы Radiohead.

Атмосфера и исполнители

Концерт обещает стать целостным эмоциональным опытом: вас ждут 5000 свечей, авторские аранжировки любимых мелодий и продуманная драматургия программы. Фотозона с профессиональным фотографом, дресс-код, программки и хостес создадут роскошную атмосферу культурного события.

Исполнители:
- Шоу голосов Palestrina под руководством дирижера Гаделя Абдурахманова
- Партия фортепиано — Михаил Балашов
- Солисты — Микаэль Пруссаков, Оксана Петросянц
- При участии электронного мультижанрового дуэта MATTGENE

Программа концерта

  1. Майкл Найман — Time Lapse
  2. Клинт Мэнселл — Requiem for a Dream (из к/ф «Реквием по мечте»)
  3. SebastiAn — Saint Laurent Show ’21
  4. Ханс Циммер — Hoist the Colours (из к/ф «Пираты Карибского моря»)
  5. Эрик Вайтакр — Lux Aurumque
  6. Якуб Неске — Mironczarnia
  7. Дэвид Хьюсон — New Renaissance
  8. Иоганн Себастьян Бах, Шарль Гуно — Ave Maria
  9. Томазо Альбинони — Adagio
  10. Карл Дженкинс — Adiemus (из к/ф «Аватар»)
  11. Карл Дженкинс — Dies Irae
  12. Эрик Вайтакр — Sleep
  13. Radiohead — Creep
  14. Геннадий Гладков, Юрий Энтин — «Серенада Трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты»
  15. Вольфганг Амадей Моцарт — Lacrimosa из Реквиема
  16. Era — Ameno
  17. Карл Дженкинс — Palladio

Не упустите возможность насладиться музыкой, ищущей свет, и стать частью этого незабываемого вечернего шоу!

Купить билет на концерт Lumisfera. Пробуждение души.

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Сентябрь
17 сентября четверг
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 3000 ₽

Фотографии

Lumisfera. Пробуждение души. Lumisfera. Пробуждение души. Lumisfera. Пробуждение души. Lumisfera. Пробуждение души. Lumisfera. Пробуждение души.

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