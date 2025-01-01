Спектакль в память Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Посвящается памяти великой русской актрисы Инны Чуриковой и выдающегося режиссера Глеба Панфилова. Это сценическая версия, основанная на произведениях Александро Касоны, подготовленная режиссером Ильдаром Гилязовым.

О сути спектакля

Глеб Панфилов в своих размышлениях о спектакле поднимает глубокие вопросы: Может ли ложь быть во спасение? Можно ли ложью спасти человека? Эти вопросы стали основой для работы над спектаклем, и теперь они передаются зрителям, надеясь, что спектакль поможет найти верный ответ.

Эмоции на сцене

В этом спектакле зрители смогут увидеть все оттенки чувств: от искрометного юмора до тихой печали. Он затрагивает размышления о смысле жизни, о том, как легкомыслие может ранить любящих нас людей, о сложности прощения и о том, как мы сами жаждем прощения за свои поступки и слова.

Действующие лица и исполнители

Бабушка – Анна Якунина (Народная артистка России)

– Анна Якунина (Народная артистка России) Сеньор Бальбоа (дедушка) – Сергей Юшкевич (Заслуженный артист России)

– Сергей Юшкевич (Заслуженный артист России) Марта-Изабелла – Ясмин Мамаева

– Ясмин Мамаева Мария Свирид – Хеновена Марианна Шульц

– Хеновена Марианна Шульц Диего-Маурисьо – Сергей Яковлев

– Сергей Яковлев Элена менеджер, Стефано телеоператор – Инна Пиварс, Юлия Пивень

– Инна Пиварс, Юлия Пивень Другой – Дмитрий Мальцев, Никита Манилов

– Дмитрий Мальцев, Никита Манилов Лейтенант полиции – Олег Кныш

Не упустите возможность погрузиться в мир глубоких размышлений и искренних чувств на этом уникальном спектакле!