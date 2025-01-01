Посвящается памяти великой русской актрисы Инны Чуриковой и выдающегося режиссера Глеба Панфилова. Это сценическая версия, основанная на произведениях Александро Касоны, подготовленная режиссером Ильдаром Гилязовым.
Глеб Панфилов в своих размышлениях о спектакле поднимает глубокие вопросы:
Может ли ложь быть во спасение? Можно ли ложью спасти человека? Эти вопросы стали основой для работы над спектаклем, и теперь они передаются зрителям, надеясь, что спектакль поможет найти верный ответ.
В этом спектакле зрители смогут увидеть все оттенки чувств: от искрометного юмора до тихой печали. Он затрагивает размышления о смысле жизни, о том, как легкомыслие может ранить любящих нас людей, о сложности прощения и о том, как мы сами жаждем прощения за свои поступки и слова.
Не упустите возможность погрузиться в мир глубоких размышлений и искренних чувств на этом уникальном спектакле!