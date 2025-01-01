Спектакль Ловушка для мужа

Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова в блистательной комедии о хитросплетениях семейной жизни

Жизненная ситуация: жена возвращается домой из командировки, и с этого момента начинается захватывающая история. Застуканный муж пытается перехитрить свою супругу, раскручивая запутанные истории из своей прошлой жизни. В результате, добрая и доверчивая жена принимает юную и красивую девушку по имени Катрин, которая всего 15 минут назад была для неё девушкой легкого поведения, как родную дочь.

Все уже начинают жить дружно и счастливо, однако не успевает пролететь и много времени, как неожиданно приезжает мама Катрин. И вновь все идет не по плану…

Эта комедия с знакомым сюжетом полна юмора, легкой иронии и захватывающих сцен, благодаря чему зритель останется под впечатлением и с положительными эмоциями. Игры мастеров юмористического жанра максимально увлекут аудиторию и заставят задаться вопросом: «Поймает? Или не сможет?»

Не пропустите возможность увидеть захватывающую игру актеров и насладиться острыми ситуациями, которые непременно заставят вас смеяться!