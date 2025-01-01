Спектакль Лодочник

Что, если древнегреческий миф об Орфее, спустившемся в мир мертвых ради спасения возлюбленной, перенести в современную российскую реальность? И что, если героем этой истории станет не поэт, а простой русский сторож, потерявшийся в лабиринте безденежья, алкоголизма и жизненных неурядиц?
Главный герой Саша — сторож, оказавшийся на дне жизни. В поисках выхода он подписывает контракт с потусторонними силами и становится лодочником на реке Стикс. Его работа проста и бесконечна: переправлять души умерших с одного берега на другой.
Но одно событие меняет всё. Саша влюбляется, а любовь, как это бывает и в мифах, становится двигателем его метаморфозы. Смешные, абсурдные и иногда трогательные сцены показывают, как даже в самом мрачном окружении можно найти надежду и смысл.
Для всех, кто ценит нестандартный взгляд на классику, остроумный текст и истории о борьбе человека с самим собой и обстоятельствами. Это спектакль о том, что даже в самых тёмных водах можно увидеть отблеск света, если не утратить веру в себя и любовь.
Приходите, чтобы посмеяться, задуматься и увидеть, как мифы и трагедии превращаются в современную притчу с русским колоритом.