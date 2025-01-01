Меню
Лодочник
Киноафиша Лодочник

Спектакль Лодочник

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Лодочник»: мифы, трагедия и русская душа

Что, если древнегреческий миф об Орфее, спустившемся в мир мертвых ради спасения возлюбленной, перенести в современную российскую реальность? И что, если героем этой истории станет не поэт, а простой русский сторож, потерявшийся в лабиринте безденежья, алкоголизма и жизненных неурядиц?

История с ноткой абсурда

Главный герой Саша — сторож, оказавшийся на дне жизни. В поисках выхода он подписывает контракт с потусторонними силами и становится лодочником на реке Стикс. Его работа проста и бесконечна: переправлять души умерших с одного берега на другой.

Но одно событие меняет всё. Саша влюбляется, а любовь, как это бывает и в мифах, становится двигателем его метаморфозы. Смешные, абсурдные и иногда трогательные сцены показывают, как даже в самом мрачном окружении можно найти надежду и смысл.

Чем уникален спектакль?

  • Юмор и ирония. Саша общается с деревьями, вступает в диалог с электрическим столбом, который принимает за Бога, и путешествует в астрале. Его путь — это сплетение фарса, философии и мифологической трагедии.
  • Отсылка к мифам. Несмотря на современный контекст, история пропитана аллюзиями на древнегреческие легенды, что делает её одновременно актуальной и вневременной.
  • Смысл жизни через призму абсурда. Даже оказавшись на дне, герой находит силу противостоять злу и пересмотреть своё отношение к жизни.

Для кого этот спектакль?

Для всех, кто ценит нестандартный взгляд на классику, остроумный текст и истории о борьбе человека с самим собой и обстоятельствами. Это спектакль о том, что даже в самых тёмных водах можно увидеть отблеск света, если не утратить веру в себя и любовь.

Приходите, чтобы посмеяться, задуматься и увидеть, как мифы и трагедии превращаются в современную притчу с русским колоритом.

Режиссер
Андрей Горбатый-мл.
В ролях
Богдан Гудыменко
Илья Рудаков
Игорь Дудоладов
Анна Христич
Ангелина Столярова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Лодочник Лодочник Лодочник

