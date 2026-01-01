Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лицом к стене
Киноафиша Лицом к стене

Спектакль Лицом к стене

Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

«Лицом к стене» в БДТ им. Товстоногова

Исследование человеческой жестокости

Спектакль «Лицом к стене» поставлен по пьесе британского драматурга Мартина Кримпа, известного своим уникальным стилем, сочетающим острые и болезненные моменты с английской невозмутимостью. В пьесе «Сокращение чрезвычайных ситуаций» Кримп исследует врожденную человеческую жестокость и системы её контроля через истории о насилии. Герои выступают одновременно рассказчиками и персонажами, стремясь понять, почему в идеальных условиях множатся несчастья и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности.

Режиссерская концепция

Режиссер Лиза Дороничева помещает действие пьесы в замкнутые, тесные пространства, заставляя зрителей лицом к лицу столкнуться с актерами и теми чрезвычайными ситуациями, которые они обсуждают. Важно отметить, что часть спектакля проходит в темноте, что усиливает эффект погружения в драматургическую напряженность.

О Мартине Кримпе

Мартин Кримп — английский драматург и переводчик, один из ведущих представителей постдраматического театра. Его первая пьеса была поставлена еще во время обучения в Кембридже, и с тех пор его работы переведены на более чем двадцать языков. С 1997 года Кримп является драматургом лондонского театра Роял Корт. Помимо собственных текстов, он известен переводами и переложениями пьес Чехова, Ростана, Ионеско, Жене и других авторов. В 2020 году Кримп удостоился Премии Лоуренса Оливье за адаптацию «Сирано де Бержерака» Ростана.

Режиссер
Елизавета Дороничева
В ролях
Елена Шварева
Виктор Бугаков
Яна Савицкая
Иван Кандинов

Фотографии

Лицом к стене Лицом к стене Лицом к стене Лицом к стене
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше