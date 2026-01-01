Оповещения от Киноафиши
Жизель
Спектакль Жизель

Жемчужина классики в МАМТе 12+
Режиссер Мариус Петипа, Жюль Перро, Жан Коралли, Лоран Илер
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

Балет «Жизель»: классика романтического жанра

Балет «Жизель» считается вершиной романтического балета XIX века и одним из бесспорных шедевров классической хореографии. Автором либретто является знаменитый поэт и писатель Теофиль Готье, который создал яркий сюжет, основанный на древней легенде о вилисах — юных невестах, ушедших из жизни до брака. Ночью они танцуют в лунном свете, и тот, кто станет их жертвой, обречен на гибель.

В «Жизели» реальный мир первого акта контрастирует с фантастической картиной второго акта, где оживают призраки. Музыка, написанная французским композитором Адольфом Аданом, придает спектаклю особую атмосферу. Классическая версия балета представлена в хореографической редакции Лорана Илера в Музыкальном театре.

Отношение к классике

Лоран Илер делится своими мыслями о том, как сохранить живое дыхание классических произведений: «Чтобы классика жила, требуется внимание к ней. Время от времени спектакль нужно наполнять новым дыханием, заново выстраивать логические связи. Именно это я постарался сделать с «Жизелью»».

Хореограф обращает особое внимание на пантомиму в первом акте: «Она необходима для того, чтобы зрители понимали, о чем идет речь. Мне хотелось, чтобы пантомима перестала быть формальностью, а стала важным выразительным средством». Во втором акте акцент сделан на чистоту стиля: «Я добивался того, чтобы все исполнители были полностью вовлечены в спектакль. Только при этом условии мы можем по-настоящему увлечь публику в зале».

Зачем смотреть «Жизель»?

Этот спектакль станет не только знакомством с великой хореографией, но и возможностью увидеть, как классика может обновляться и оставаться актуальной для современного зрителя. В «Жизели» вы найдете сочетание романтики, эмоциональной глубины и эстетического наслаждения, которые оставят незабываемые впечатления.

Март
27 марта пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2650 ₽
28 марта суббота
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2650 ₽

Фотографии

