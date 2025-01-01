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Женитьба Бальзаминова
Билеты от 800₽
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Светлая мечта: «Женитьба Бальзаминова» на сцене Театра Глас

Пьеса «Женитьба Бальзаминова» великого русского драматурга А.Н. Островского погружает зрителя в мир, где материальные блага и богатство отступают на второй план. Островский, заботливый оберегатель купечества, поднимает важные вопросы о смысле существования и иллюзиях, которые заполняют жизнь людей.

О чем спектакль?

Главный герой, Миша Бальзаминов, представляет собой мечтательного и трогательного персонажа. Его жизнь проходит вне жестоких реалий, и сердце героя полно иллюзий и впечатлений от сновидений. Бальзаминов ждет свои сны с той же нетерпеливостью, с какой ребенок ждет волшебное будущее. Спектакль передает атмосферу надежды и мечты, делая акцент на внутреннем мире персонажа.

Музыкальность и танец

Эта постановка выделяется своей музыкальностью и танцевальными номерами, что делает ее особенно привлекательной для зрителей. Улыбчивые моменты и легкость представления создают атмосферу праздника и оптимизма. Каждая сцена наполнена жизнью, что позволяет зрителю не только наблюдать, но и чувствовать.

Зачем идти на спектакль?

«Женитьба Бальзаминова» — это не просто театральное представление, а глубокая размышление о жизни, мечтах и стремлениях. Спектакль станет отличным выбором для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир искусства. Не упустите возможность увидеть эту яркую и вдохновляющую постановку!

Режиссер
Татьяна Белевич
В ролях
Татьяна Белевич
Наталья Шеховцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Женитьба Бальзаминова

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