Спектакль «Лесное пианино» в Красноярском театре кукол

Приглашаем вас на трогательный спектакль «Лесное пианино» в постановке авторa и режиссёра Ольги Петуховой. В центре истории — мечтательный и любопытный Медвежонок, который однажды находит в лесу старинное пианино. Это открытие меняет его жизнь навсегда.

Музыка заполняет сердце Медвежонка радостью и вдохновением. Но как изменится его жизнь после нахождения призвания? Какие испытания и открытия ждут его на этом пути?

Спектакль «Лесное пианино» — это не просто музыкальная история. Это рассказ о том, как важно иметь дом, где тебя всегда ждут. В нём поднимаются темы дружбы, поддержки и поиска своего места в мире.

Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и родное. Режиссёр Ольга Петухова делится своим видением: «Это история о том, что, каким бы ни был большим и интересным мир вокруг нас, самое лучшее место на земле — это дом, где тебя всегда ждут».

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль в Красноярском театре кукол!