Лесное пианино
Киноафиша Лесное пианино

Спектакль Лесное пианино

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Лесное пианино» в Красноярском театре кукол

Приглашаем вас на трогательный спектакль «Лесное пианино» в постановке авторa и режиссёра Ольги Петуховой. В центре истории — мечтательный и любопытный Медвежонок, который однажды находит в лесу старинное пианино. Это открытие меняет его жизнь навсегда.

Музыка заполняет сердце Медвежонка радостью и вдохновением. Но как изменится его жизнь после нахождения призвания? Какие испытания и открытия ждут его на этом пути?

Спектакль «Лесное пианино» — это не просто музыкальная история. Это рассказ о том, как важно иметь дом, где тебя всегда ждут. В нём поднимаются темы дружбы, поддержки и поиска своего места в мире.

Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и родное. Режиссёр Ольга Петухова делится своим видением: «Это история о том, что, каким бы ни был большим и интересным мир вокруг нас, самое лучшее место на земле — это дом, где тебя всегда ждут».

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль в Красноярском театре кукол!

Март
Апрель
18 марта среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
28 апреля вторник
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
29 апреля среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

В ближайшие дни

Мифы
12+
Детский Кукольный
Мифы
5 марта в 19:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Любовнички
18+
Комедия
Любовнички
15 мая в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1700 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
26 марта в 16:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
