2007
Билеты от 1100₽
Киноафиша 2007

Спектакль 2007

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Спектакль «2007»: Рок-концерт на сцене театра им. Маяковского

Новый спектакль в филиале на Сретенке — это настоящий рок-концерт, который погружает зрителей в атмосферу 2007 года. Здесь вас ждут яркие эмоции, танцпартер, слэм и возможность совместного пения популярных хитов.

2007 год: символ эпохи

Этот год стал настоящим мэмом для молодежи, символизируя время, когда на пике моды находились альтернативная музыка, самовыражение и подростковый бунт. Непохожесть и индивидуальность возводились в абсолют, а всё, что происходило, напоминало одну большую рекламу катастрофы.

Концертный формат

Спектакль, ориентированный на подростков, включает в себя динамичные элементы: рок-бэнд, бас-гитаристов и интерактивное взаимодействие с залом. Зрители смогут подпевать артистам под музыку таких групп, как «Оригами», Stigmata, Океан Моей Надежды, Плакса и Психея.

Содержание и идеи спектакля

Основой спектакля служит пьеса Дмитрия Крестьянкина о любви и свободе. Она отражает состояние, когда молодость переполнена страстью. «В этой истории мы пытаемся зафиксировать момент, когда молодой человек влюбляется настолько сильно, что за этим стоит гибель! Эмоции на разрыв», — говорит автор.

Ожидайте громкости и свободы

Готовьтесь к эмоциональному взрыву! В спектакле «2007» будет громко и отвязно. Альтернатива, молодость, любовь — все эти темы станут основой представления, которое наполнит сердца зрителей бурей эмоций и непередаваемой атмосферой.

Режиссер
Дмитрий Крестьянкин
В ролях
Семен Алешин
Анастасия Мишина
Арина Назарова
Максим Наумов
Ярослав Леонов

Купить билет на спектакль 2007

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
18:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 1100 ₽
24 января суббота
18:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 1100 ₽
27 февраля пятница
19:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 1100 ₽

