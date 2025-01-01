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Лекционная программа «Поиск жизни в других мирах»
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Лекционная программа «Поиск жизни в других мирах»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тайны внеземной жизни: новая лекция о космосе в планетарии

На протяжении веков человечество мечтало найти жизнь за пределами планеты Земля. Новый спектакль погружает зрителей в захватывающий мир астробиологии, посвященный поиску внеземной жизни. Это быстро развивающаяся область науки привлекает внимание не только ученых, но и любителей космоса.

Исследования и открытия

Современные космические миссии и развитие технологий обещают нам множество увлекательных открытий в ближайшие годы. Ученые активно планируют исследования Венеры, Марса и спутников Юпитера и Сатурна. Они надеются раскрыть тайны, скрытые под их ледяными поверхностями.

Экзопланеты: новые горизонты

Одним из самых интересных аспектов поисков пригодной для жизни среды является открытие экзопланет. За последние годы астрономы обнаружили тысячи экзопланет, многие из которых находятся в так называемой «зоне обитаемости» своей звезды. Эти находки открывают новые горизонты для изучения возможной жизни за пределами нашей планеты.

Не упустите возможность узнать больше о загадках космоса и последних научных открытиях на нашем спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 11 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 23 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Динозавры. Белочки в поисках идеальной планеты»
0+
Лекция
Полнокупольная программа «Динозавры. Белочки в поисках идеальной планеты»
10 августа в 10:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
1 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
8 августа в 14:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
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