Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»
Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»

Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Невероятные приключения белого медведя Владимира и пингвина Джеймса в Волгоградском планетарии

Представляем двум полнокупольным программам, которые окунут зрителей в захватывающие истории о дружбе и приключениях на краю света!

Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи

Это трогательная история о дружбе двух обитателей полюсов – белого медведя Владимира и пингвина Джеймса. Встречаясь во льдах Арктики, они становятся хорошими друзьями и делятся рассказами о своих родных краях. Вместе они наблюдают за звездами, удивляясь, почему ночь на полюсах Земли такая длинная.

Во время своих исследований друзья строят обсерваторию, а затем импровизированный космический корабль. Вместе они отправляются в межпланетное путешествие, погружая зрителей в мир фантастики и дружбы.

Люсия. Секрет падающих звезд

Следующая полнокупольная программа «Люсия» продолжает приключения Владимира и Джеймса на более высоком уровне. На борту космического корабля «Полярис» они отправляются в космос для изучения магического полярного сияния.

Однако их миссия принимает неожиданный поворот, когда они сталкиваются с метеоритом и терпят крушение, врезавшись в подножие древней пирамиды. В этот момент их спасает колибри Люсия, которая знакомит их с легендой о «камнях света».

В поисках разгадки тайны возвращенных камней, герои отправляются на Луну, к поясу астероидов и даже садятся на ядро кометы. Это путешествие не только полное приключений, но и насыщенное удивительными открытиями.

Не упустите шанс стать частью этих волшебных историй о дружбе, исследовании и настоящих чудесах!

Купить билет на выставка Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽

