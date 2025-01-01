Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» в исполнении труппы «Новый классический балет»

Труппа «Новый классический балет», под руководством Михаила Михайлова, представит всемирно известный балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Основанная в 2011 году, труппа сохраняет традиции русского классического балета и активно внедряет новые концепции танца со всего мира. Коллектив постоянно гастролирует и участвует в фестивалях как в России, так и за рубежом.

Артисты и традиции

Солисты труппы — это ведущие артисты московских театров, а танцоры являются выпускниками престижных хореографических школ России. Среди них — Московская государственная академия хореографии, Академия русского балета имени А. Вагановой, а также хореографические училища Перми, Уфы и Воронежа.

Сюжет и значимость

«Лебединое озеро» — это не просто балет, а мировой символ русского искусства, который покоряет зрителей своей лирической красотой и глубиной идей. В его основе лежит старая немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта. Это произведение стало настоящим шедевром, который продолжает вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру.

Не упустите возможность увидеть это великолепие на сцене в исполнении талантливых артистов «Нового классического балета»!