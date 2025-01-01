Меню
Өйләнәм.tat / Женюсь.tat
Киноафиша Өйләнәм.tat / Женюсь.tat

Спектакль Өйләнәм.tat / Женюсь.tat

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Сердитая комедия: Ойлэнэм.tat в новом здании Театра Камала

Молодой журналист Раннур решает принять нестандартный подход к поиску своей будущей жены. Он объявляет о кастинге на своем сайте и призывает девушек оставлять комментарии и назначать свидания. Однако, по мере развития событий, Раннур сталкивается с трудностями на любовном фронте: он знакомится с женщиной-микробиологом, матерью-одиночкой и легкомысленной особой, сосредоточенной лишь на себе.

С каждым днем шансы героя найти единственную и неповторимую становятся все менее вероятными. Кто же в итоге победит в кастинге невест? Зрители смогут узнать, что важнее — любовь или уважение, а также как избежать разочарований и сохранить веру в добро и справедливость на этом спектакле!

Литературное вдохновение

В спектакле используются стихи известных татарских поэтов Резеды Губаевой и Фаннура Мухаметзянова, что придаёт особый колорит сценическим диалогам и монологам.

Критики о спектакле

По мнению Валерии Завьяловой из издания «БИЗНЕС Online», «дуэт Акберовой и Ахметзянова претендует на хит рецензий и соцсетей. Актеры безупречно отыгрывают превращение благообразной татарской пары в комический союз двух склочных людей.»

Радиф Кашапов, обозреватель «Реального времени», подчеркивает: «Зайниев владеет словом, умеет плести философские диалоги и вставлять шутки, чтобы зал смеялся.»

Рузилә Мөхәммәтова из «Интертат» отмечает, что «в спектакле возникает усал комедия, позволяющая артикуляция пропущенного через зубы журналистами, слышать проблемы, о которых не говорилось раньше.»

Отзыв зрителя

Зритель Эльвина Вахитова делится: «Премьера Ойлэнэм.tat довела до слез от смеха. Это сатиричная и актуальная комедия, поднимающая такие общественные проблемы, как поиски второй половинки и влияние родственников на личную жизнь.»

Она также представляет интересные элементы исполнения: «С главным героем мы знакомимся через видео дневник, веденный в социальной сети. Идея очень крутая, показывают его с трех экранов. Таким образом, он вводит зрителей в курс дела, комментируя свои мысли и поступки.»

Эта комедия о поиске любви оставляет массу впечатлений и может возродить интерес молодежи к театру.

Январь
Февраль
28 января среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
25 февраля среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat Өйләнәм.tat / Женюсь.tat

