Квест «Космический патруль»

Научно-познавательный квест для детей в Петербурге

Каждый из нас, поднимая взгляд к звёздам, задавался вопросом: что же там, за пределами нашей атмосферы? На этот вопрос теперь смогут ответить дети, вступив в ряды космического патруля.

Квест предназначен для детей от 7 лет и старше и предлагает уникальную возможность отправиться в увлекательное приключение по Солнечной системе. Вместе с профессиональным космонавтом участники посетят 7 космических станций, узнают всё о планетах, героях Советского Союза и первых космонавтах.

Что ждёт участников?

Дети пройдут настоящую тренировку астронавтов, посетят планетарий и даже смогут собрать собственную модель Солнечной системы. Этот квест не только развеселит, но и научит, насытив юные умы новыми знаниями о космосе.

Приготовьтесь к захватывающим открытиям, которые приоткроют тайны бесконечного космоса и вдохновят на мечты о звёздных просторах.

«Поехали!»