«Эрмитажные коты» и другие секреты в детском квесте

В Государственном Эрмитаже состоится увлекательный детский квест, который подарит маленьким участникам уникальную возможность погрузиться в мир кошек и узнать о них много нового. На мероприятии дети смогут отыскать среди экспонатов кошек и их родичей, а также познакомиться с историей появления этих животных в музее.
Во время квеста юные исследователи смогут:
Кроме этого, квест откроет ребятам множество кошачьих тайн, скрывающихся во дворах Эрмитажа, Дворцовой лестницы и Рыцарского зала. Это мероприятие станет отличным способом провести время как для любителей музеев и кошек, так и для тех, кто хочет узнать интересные факты о животных в культурных учреждениях.
Не упустите шанс познакомиться с удивительным миром кошек в стенах одного из самых известных музеев мира!