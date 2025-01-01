«Эрмитажные коты» и другие секреты в детском квесте

Детский квест в Государственном Эрмитаже: встреча с кошками

В Государственном Эрмитаже состоится увлекательный детский квест, который подарит маленьким участникам уникальную возможность погрузиться в мир кошек и узнать о них много нового. На мероприятии дети смогут отыскать среди экспонатов кошек и их родичей, а также познакомиться с историей появления этих животных в музее.

Что ожидает участников?

Во время квеста юные исследователи смогут:

пересчитать котов в Эрмитаже;

узнать дату празднования «дня эрмитажного кота»;

разобраться, можно ли забрать местного котёнка к себе домой;

выяснить, как в Древнем Египте кошка стала священным животным;

узнать, откуда в послевоенный Ленинград привозили кошек.

Кошачьи тайны музея

Кроме этого, квест откроет ребятам множество кошачьих тайн, скрывающихся во дворах Эрмитажа, Дворцовой лестницы и Рыцарского зала. Это мероприятие станет отличным способом провести время как для любителей музеев и кошек, так и для тех, кто хочет узнать интересные факты о животных в культурных учреждениях.

Не упустите шанс познакомиться с удивительным миром кошек в стенах одного из самых известных музеев мира!