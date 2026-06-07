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Петербург: охота на ведьм
Киноафиша Петербург: охота на ведьм

Петербург: охота на ведьм

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О квесте

Петербург: охота на ведьм — мистический квест в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург издавна считается городом легенд, туманов и загадок. Его дворы, каналы и старинные здания стали источником множества городских мифов. Именно на этих историях основан уникальный квест «Петербург: охота на ведьм», который предлагает зрителям увлекательную сюжетную игру, наполненную атмосферой мистики и исторического шарма.

Уникальный формат

В рамках квеста команда оказывается в стилизованной локации, вдохновлённой ведьминским домом и городским фольклором. Здесь нет реальных магических практик — только художественные декорации и цепочка загадок, которые погружают игроков в мистическую сторону Петербурга. Этот развлекательный квест строится на легендах, логике и внимании к деталям.

По следам древних легенд

Дальнейшее развитие игры ведёт участников по условному «теневому Петербургу» — через образы и символы, вдохновлённые историческими фактами и городскими преданиями. Вам предстоит разгадывать головоломки, находить скрытые связи между событиями и принимать решения, от которых зависит финал истории. Квест особенно порадует любителей исторических игр, где сюжет черпает вдохновение из легенд и художественной интерпретации прошлого.

Ключевые места

Одной из ключевых точек маршрута становится игровая интерпретация Башни аптеки Пеля — знакового места, окутанного петербургскими легендами. В рамках квеста это место представлено как часть художественного сценария. Все события происходят в формате игры, подчеркивая, что перед вами — не реальная магия, а захватывающий квест, созданный для развлечения и погружения в атмосферу города.

Финал и командная работа

Финал квеста подводит итог вашему приключению и раскрывает, чем закончилась легенда. Исход событий зависит от действий команды, её внимательности и умения работать вместе. Этот мистический квест в СПб прекрасно подойдёт как для компании друзей, так и для тех, кто ищет необычное развлечение с историческим и загадочным сюжетом.

Важно: Квест является развлекательным игровым мероприятием. Все персонажи, события и элементы сюжета носят художественный характер и не связаны с реальными магическими практиками, гаданием или ритуалами.

«Петербург: охота на ведьм» — это атмосферный квест, где мистическая история города становится основой для захватывающей игры, а легенды оживают в безопасном и продуманном игровом формате.

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1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
7 июня воскресенье
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
8 июня понедельник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
9 июня вторник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
10 июня среда
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
11 июня четверг
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
12 июня пятница
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
13 июня суббота
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
14 июня воскресенье
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
15 июня понедельник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
16 июня вторник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
17 июня среда
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18 июня четверг
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19 июня пятница
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
20 июня суббота
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21 июня воскресенье
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22 июня понедельник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23 июня вторник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
24 июня среда
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
25 июня четверг
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
26 июня пятница
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
27 июня суббота
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
28 июня воскресенье
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
29 июня понедельник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
30 июня вторник
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
1 июля среда
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
2 июля четверг
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
3 июля пятница
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
4 июля суббота
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
01:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
5 июля воскресенье
10:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
11:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
14:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
16:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
17:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
19:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
20:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7300 ₽
22:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23:30
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽

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7 июня в 10:00 «Взаперти» в Соляном
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«Эрмитажные коты» и другие секреты в детском квесте

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