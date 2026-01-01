Повтор квартирника к дню рождения Нетеатра

Квартирник к дню рождения Нетеатра прошел в радостной атмосфере и вызвал огромный интерес. Билеты на первое событие закончились за две недели до его начала, что стало стимулом для организации повторного мероприятия. Этот квартирник посвящён дню рождения талантливого режиссёра Дмитрия Сухотерина.

Формат и участники

Квартирник пройдет в формате радиопередачи. В качестве гостя в студии выступит сам режиссер Дмитрий Сухотерин. Ведущей вечера станет актриса Нетеатра и опытная ведущая «Русского Радио» Марина Лобанова.

В программе – не только вопросы и ответы, но и выступления артистов Нетеатра, которые подарят зрителям лучшие, любимые и новые песни. Это отличная возможность для всех, кто ценит творчество Нетеатра, вернуться к любимым моментам и насладиться новой музыкальной программой.

Приобретение билетов

Если вы любите квартирники Нетеатра, не упустите шанс приобрести билет! Успейте застолбить место, особенно если вам не хватило билетов на 29 марта. Но если вы уже были на первом квартирнике, пожалуйста, дайте возможность другим зрителям насладиться этим уникальным событием.

Ждем вас на повторном квартирнике к дню рождения Нетеатра!