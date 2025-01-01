Музыкальный вечер с квартетом Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый концерт квартета Игоря Бутмана – настоящей визитной карточки российского джаза. Этот выдающийся коллектив не только покажет мастерство игры на инструментах, но и подарит зрителям уникальную атмосферу джазовой импровизации.

Состав квартета

Квартет возглавляет сам маэстро Игорь Бутман на саксофоне, а также в состав входят:

Олег Аккуратов – рояль, вокал

– рояль, вокал Николай Затолочный – контрабас

– контрабас Эдуард Зизак – барабаны

Погружение в мир джаза

Зрители смогут насладиться не только отличными музыкальными произведениями, но и атмосферой, пропитанной энергией и душой джаза. Квартет Игоря Бутмана давно зарекомендовал себя как один из самых ярких ансамблей нашей страны, и их выступления всегда привлекают внимание как за пределами, так и внутри России.

Интересные факты

Игорь Бутман – не только виртуозный саксофонист, но и ведущий популярного проекта на телевидении, посвященного джазовой музыке. Этот опыт позволяет ему привносить в свои выступления оригинальные идеи и свежие концепции, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в чарующий мир джазовой музыки!