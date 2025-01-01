Меню
Квартет Игоря Бутмана
6+
О концерте

Музыкальный вечер с квартетом Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый концерт квартета Игоря Бутмана – настоящей визитной карточки российского джаза. Этот выдающийся коллектив не только покажет мастерство игры на инструментах, но и подарит зрителям уникальную атмосферу джазовой импровизации.

Состав квартета

Квартет возглавляет сам маэстро Игорь Бутман на саксофоне, а также в состав входят:

  • Олег Аккуратов – рояль, вокал
  • Николай Затолочный – контрабас
  • Эдуард Зизак – барабаны

Погружение в мир джаза

Зрители смогут насладиться не только отличными музыкальными произведениями, но и атмосферой, пропитанной энергией и душой джаза. Квартет Игоря Бутмана давно зарекомендовал себя как один из самых ярких ансамблей нашей страны, и их выступления всегда привлекают внимание как за пределами, так и внутри России.

Интересные факты

Игорь Бутман – не только виртуозный саксофонист, но и ведущий популярного проекта на телевидении, посвященного джазовой музыке. Этот опыт позволяет ему привносить в свои выступления оригинальные идеи и свежие концепции, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в чарующий мир джазовой музыки!

Декабрь
20 декабря суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 8000 ₽
В других городах
Январь
Февраль
21 января среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 8000 ₽
22 января четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 8000 ₽
25 февраля среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 8000 ₽
26 февраля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 8000 ₽

