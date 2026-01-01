Крыли
18+
О концерте

Новый тур Крыли: голос нового времени

После яркого летнего сезона и стремительного роста популярности артистка из Якутии Крыли отправляется по России с новым сольным шоу. Это выступление обещает стать настоящим событием для всех любителей музыки и танца.

Крыли сочетает танцевальное звучание с интеллектуальной и ироничной подачей, что уже привлекло внимание широкой аудитории. Её работы, такие как «Селфлав» и «Bolt», собрали более 5 миллионов прослушиваний, что подтверждает стабильные позиции артистки в топах стриминговых платформ. Каждый новый трек собирает более 200 000 прослушиваний ежедневно, и Крыли уверенно занимает место среди самых заметных голосов российской нео-поп-сцены.

Особое внимание к её творчеству уделяют крупные блогеры и популярные артисты. Успех ее треков видно в чартах Shazam и VK не только в России, но и в Украине, Беларуси, Казахстане и Армении. Каждое её выступление — это не просто показ, а тщательно продуманное шоу, где всё, от вокала до костюма, служит созданию единого художественного образа.

Не упустите возможность вживую услышать новый голос времени под биты, свет и тексты, которые остаются с вами.

Май
Июнь
Сентябрь
22 мая пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1800 ₽
24 июня среда
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2200 ₽
25 июня четверг
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 2200 ₽
26 июня пятница
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2200 ₽
6 сентября воскресенье
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 1500 ₽

