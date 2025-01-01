Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
Киноафиша Стендап-концерт Виктории Складчиковой

Стендап-концерт Виктории Складчиковой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый концерт Виктории Складчиковой: «Жизнь в монологах»

Виктория Складчикова — стендап-комик, чья карьера началась с искренних и откровенных монологов о жизни. Она завоевала зрителей своим уникальным стилем, который сочетает в себе комичность и утонченность. В своих выступлениях Вика не боится делиться личными историями, приправляя их остроумными шутками и яркими отыгрышами.

Темы нового концерта

В новом концерте Складчикова затрагивает важные темы: семью, карьеру, замужество и самодостаточность. Она продолжает делиться с аудиторией своими переживаниями, рассуждая о том, что ее волнует. Сохраняя свою простодушную прямоту, Вика направляет свой взгляд на глубинные аспекты жизни, смешивая их с ироничным юмором.

Неповторимый стиль Виктории

Складчикова мастерски балансирует между непосредственностью и утонченностью, создавая атмосферу доверия и понимания между собой и зрителями. Ее монологи — это не просто комические истории, это настоящие размышления о жизни, которые находят отклик в сердцах людей.

Приглашение на концерт

Не пропустите возможность увидеть Викторию Складчикову в новом концерте, где она честно и с юмором расскажет о своих мыслях и переживаниях. Это выступление обещает быть не только забавным, но и глубоким, оставляя зрителей с пищей для размышлений.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 20 марта
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
20:00 от 1500 ₽
Воронеж, 22 марта
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Стендап-концерт Виктории Складчиковой

В ближайшие дни

Владимир Кузьмин
12+
Рок
Владимир Кузьмин
26 октября в 18:00 Рязанская филармония
от 2000 ₽
Инна Вальтер
6+
Эстрада Шансон
Инна Вальтер
14 октября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1500 ₽
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
12+
Рок
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
4 декабря в 19:00 Рязанская филармония
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше