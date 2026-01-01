Оповещения от Киноафиши
Кравц

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Первый концерт в 2026 году: Кравц на сцене

Артист Кравц готов порадовать поклонников своим первым концертом в 2026 году! На сцене прозвучат популярные песни культового рэп-исполнителя, известные своим юмором и иронией. Образ героя его композиций близок к типажу простодушного обаятельного парня, что делает его ещё более привлекательным для слушателей.

О Кравце: Скандалы не для него

Кравц — талантливый музыкант, который сумел добиться успеха, не прибегая к скандалам и конфликтам. Это вдвойне впечатляет, особенно в мире шоу-бизнеса, где такие методы часто становятся нормой. Его творчество отражает позитивный взгляд на жизнь и делает его песни доступными и понятными каждому.

Что ожидать от концерта

Вас ждет праздничный сет, включающий главные хиты артиста. Концерт обещает стать настоящим зарядом позитива на весь год. Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением любимых треков!

Приходите на концерт и окунитесь в атмосферу веселья и радости вместе с Кравцом!

Купить билет на концерт Кравц

Сентябрь
4 сентября пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 2500 ₽

