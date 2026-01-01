Музыкальное событие в Кусково: феерия органной музыки

Концерт «Органные вечера в Кусково. Fiori musicale» пройдет в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково. Это мероприятие станет ярким моментом XVI ежегодного музыкального фестиваля «Органные вечера в Кусково». Все желающие окунутся в атмосферу музыки старинных мастеров.

Тема программы

Название программы «Fiori musicale» переводится как «Музыкальные цветы» и отсылает к известному сборнику органной музыки итальянского композитора эпохи барокко Джироламо Фрескобальди. Именно его произведения станут основой программы, которую представят зрителям.

Исторический контекст

Фестивальные концерты в Кусково продолжают историческую традицию летних музыкальных вечеров, которые когда-то проводились в резиденции графов Шереметевых. Это особое место с уникальной атмосферой, погружающей в мир искусства и музыки, будет способствовать созданию незабываемых впечатлений.

