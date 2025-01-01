Спектакль Спящая красавица

Театр балета классической хореографии под руководством Элика Меликова представляет новую адаптацию знаменитого балета «Спящая красавица», специально созданную для самых маленьких зрителей. Это великолепное представление станет замечательным первым знакомством детей с миром балета.
Сказка о любви и доброте
Прекрасная сказка о добре и зле, благородстве и зависти, проклятии и силе настоящей любви будет показана в формате одноактного спектакля на сцене Москонцерт Холла. Динамичный сюжет, легендарная музыка Петра Ильича Чайковского, сказочные костюмы и красочные декорации создадут волшебную атмосферу, способную увлечь юных зрителей и не дать им заскучать.
Классика балетного репертуара
«Спящая красавица» — один из трёх самых известных балетов Чайковского, который более 130 лет не сходит с мировых театральных подмостков. В основе сюжета лежит одноимённая сказка Шарля Перро.
Злая Фея и добрые чудеса
Злая Фея Карабос, забытая на праздновании рождения принцессы Авроры, пророчит ей смерть в день её шестнадцатилетия от укола спицей. Однако доброй Фее Сирени удаётся смягчить страшное пророчество — принцесса не умрёт, а только уснёт на сто лет. Вместе с ней заснёт и всё королевство. Пробудится Аврора от поцелуя чистой любви, который ей подарит принц Дезире.
Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и чудес на этом ярком спектакле!