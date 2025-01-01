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Королевство кривых зеркал
Киноафиша Королевство кривых зеркал

Спектакль Королевство кривых зеркал

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Королевство кривых зеркал» – музыкальный спектакль о приключениях и самопознании

Приглашаем вас в увлекательный мир сказки! Спектакль «Королевство кривых зеркал» расскажет историю о девочке Оле, которая неожиданно попадает в волшебную страну, где все привычное становится зеркально-измененным.

Сюжет

Однажды, проходя мимо старого зеркала, Оля замечает, что ее отражение ей подмигнуло. В следующий момент она оказывается в загадочном Королевстве кривых зеркал, где ей предстоит преодолеть множество испытаний. Вместе с новыми друзьями – мальчиком Гурдом и тетушкой Аксал – Оля сталкивается с коварными правителями Абажем и Анидагом, которые хотят помешать ей вернуться домой. Но, преодолевая все трудности, Оля не только побеждает злодеев, но и многое узнает о себе.

Путешествие к самопознанию

В этом фантастическом мире Оля встречает свою двойника – девочку Яло, которая похожа на нее, как две капли воды. Благодаря этой встрече Оля начинает видеть свои недостатки и понимать, как важно быть честной и доброй. Взгляд со стороны помогает героине переосмыслить свои поступки и взглянуть на жизнь по-новому.

Для всей семьи

«Королевство кривых зеркал» – это не просто сказка. Это история о самопознании, которая научит детей и напомнит взрослым о важности дружбы, взаимопомощи и стремления к лучшему. Яркие декорации, захватывающие музыкальные номера и удивительная атмосфера волшебства сделают этот спектакль незабываемым для зрителей всех возрастов.

Приходите всей семьей, погрузитесь в волшебный мир приключений и узнайте, что скрывается за кривыми зеркалами!

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Валентина Коровникова
Полина Гараненкова
Клавдия Белова
Наталия Нестерова
Виктория Жилина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал

В ближайшие дни

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