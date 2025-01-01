Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иван да Марья, или Как Баба-яга Кикимору замуж отдавала
Киноафиша Иван да Марья, или Как Баба-яга Кикимору замуж отдавала

Спектакль Иван да Марья, или Как Баба-яга Кикимору замуж отдавала

0+
Режиссер Игорь Жуков
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Русская народная сказка в новом театральном воплощении

Музыкальная сказка «Иван да Марья» — это захватывающее путешествие по мотивам русских народных сказок, где чудеса и веселые приключения переплетаются с современными театральными формами. В исполнении ансамбля музыкального театра «Festivals master-studio» спектакль предстает как яркий и динамичный мюзикл с сольными номерами, дуэтами, хоровыми партиями, танцами и пластическими интермедиями.

Сюжет: Казна пуста, а сердце Царя полно надежд

Сюжет спектакля разворачивается в царстве-государстве, где царская казна пуста, и единственный выход из положения — женитьба Ивана Царевича на богатой невесте. Это шанс для злодеев, таких как Баба-Яга, Кикимора и Соловей-Разбойник, попытаться обмануть Царя и выдать Кикимору за Ивана. Однако верная Марья, мудрая Киса-Анфиса — внучка ученого Кота, и удалые богатыри вмешаются, чтобы разрушить их коварные планы.

Сказочный кастинг и неожиданные поп-звезды

Одной из самых ярких и необычных сцен станет сказочный кастинг-смотр невест. Принцессы из разных царств-государств будут дефилировать по импровизированному подиуму, демонстрируя яркие наряды и богатства своих королевств. А в сказке появятся поп-звезды, которые исполнят знаменитую песню «Ладушки-ладушки», привнеся современный элемент в традиционную атмосферу.

Для зрителей всех возрастов

Благодаря органичному сочетанию разных жанров, этот спектакль будет интересен как маленьким зрителям, так и подросткам, а также их родителям. Здесь есть все: добрый юмор, мелодичная музыка, отличная актерская игра и неожиданные элементы, которые не оставят равнодушными никого.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Смит и Вессон
16+
Премьера Драма
Смит и Вессон
14 сентября в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1800 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
19 октября в 13:00 Михайловский театр
Билеты
Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
13 сентября в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше