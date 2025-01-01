Спектакль Иван да Марья, или Как Баба-яга Кикимору замуж отдавала

Русская народная сказка в новом театральном воплощении

Музыкальная сказка «Иван да Марья» — это захватывающее путешествие по мотивам русских народных сказок, где чудеса и веселые приключения переплетаются с современными театральными формами. В исполнении ансамбля музыкального театра «Festivals master-studio» спектакль предстает как яркий и динамичный мюзикл с сольными номерами, дуэтами, хоровыми партиями, танцами и пластическими интермедиями.

Сюжет: Казна пуста, а сердце Царя полно надежд

Сюжет спектакля разворачивается в царстве-государстве, где царская казна пуста, и единственный выход из положения — женитьба Ивана Царевича на богатой невесте. Это шанс для злодеев, таких как Баба-Яга, Кикимора и Соловей-Разбойник, попытаться обмануть Царя и выдать Кикимору за Ивана. Однако верная Марья, мудрая Киса-Анфиса — внучка ученого Кота, и удалые богатыри вмешаются, чтобы разрушить их коварные планы.

Сказочный кастинг и неожиданные поп-звезды

Одной из самых ярких и необычных сцен станет сказочный кастинг-смотр невест. Принцессы из разных царств-государств будут дефилировать по импровизированному подиуму, демонстрируя яркие наряды и богатства своих королевств. А в сказке появятся поп-звезды, которые исполнят знаменитую песню «Ладушки-ладушки», привнеся современный элемент в традиционную атмосферу.

Для зрителей всех возрастов

Благодаря органичному сочетанию разных жанров, этот спектакль будет интересен как маленьким зрителям, так и подросткам, а также их родителям. Здесь есть все: добрый юмор, мелодичная музыка, отличная актерская игра и неожиданные элементы, которые не оставят равнодушными никого.