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Конек-горбунок
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Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Конёк-горбунок»

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный спектакль «Конёк-горбунок», созданный по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Это невероятное путешествие в мир волшебства и приключений обязательно понравится как детям, так и их родителям.

Сюжет

На сцене развернется яркая и красочная жизнь, словно лубочная картинка: ярмарка, царский дворец и безбрежный океан. Главному герою Ивану предстоит столкнуться с жадными братьями, завести дружбу с мечтательной Жар-птицей, стремящейся к сценической славе, и помочь Рыба-киту, наказанному за истребление флотилии. Смогут ли его доброта и великодушие преодолеть все испытания, и найдет ли Иван свое счастье?

Характеристика спектакля

Спектакль состоит из двух актов и длится 1 час 30 минут. В сопровождении симфонического оркестра, он наполняется актуальным юмором, душевными песнями и талантливой игрой актеров, что обеспечивает полное погружение в действие.

Творческая команда

  • Композитор: Андрей Кротов
  • Автор либретто: Нонна Кротова
  • Режиссёр-постановщик: Анастасия Рудикова
  • Дирижёр-постановщик: з.а. России Владимир Янковский
  • Художник-сценограф: Константин Розанов
  • Художник по костюмам: Янина Кремер
  • Балетмейстер-постановщик: Вероника Гагкаева
  • Художник по свету: Глеб Бут

Исполнители

  • Иван, младший сын: Андрей Бородулин, Андрей Булгаков, Кирилл Маслий
  • Конёк-горбунок: Константин Ежов, Илья Петрожицкий, Константин Скрипалёв, Евгений Хандрас
  • Жар-птица: Ирина Лесных, Мария Паротикова, Анастасия Щукина
  • Царь: Владимир Бекетов, Юрий Красов, Вадим Панфилов
  • Матрёна, ключница: з.а. России Анна Альт, з.а. России Наталья Замниборщ, Наталия Колесникова
  • Рыба-Кит: партия в исполнении Григория Захарьева, Константина Скрипалёва

Премьера

Премьера спектакля состоялась 21 декабря 2024 года на Большой сцене. Не упустите возможность увидеть это удивительное представление!

Режиссер
Анастасия Рудикова
В ролях
Григорий Захарьев
Артур Мухаметдинов
Евгений Петиш
Павел Борисов
Даниил Степанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
12 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
9 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
23 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

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