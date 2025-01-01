Спектакль Конек-горбунок

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный спектакль «Конёк-горбунок», созданный по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Это невероятное путешествие в мир волшебства и приключений обязательно понравится как детям, так и их родителям.
На сцене развернется яркая и красочная жизнь, словно лубочная картинка: ярмарка, царский дворец и безбрежный океан. Главному герою Ивану предстоит столкнуться с жадными братьями, завести дружбу с мечтательной Жар-птицей, стремящейся к сценической славе, и помочь Рыба-киту, наказанному за истребление флотилии. Смогут ли его доброта и великодушие преодолеть все испытания, и найдет ли Иван свое счастье?
Спектакль состоит из двух актов и длится 1 час 30 минут. В сопровождении симфонического оркестра, он наполняется актуальным юмором, душевными песнями и талантливой игрой актеров, что обеспечивает полное погружение в действие.
Премьера спектакля состоялась 21 декабря 2024 года на Большой сцене. Не упустите возможность увидеть это удивительное представление!