Спектакль Конек-горбунок

Музыкальный спектакль «Конёк-горбунок»

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный спектакль «Конёк-горбунок», созданный по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Это невероятное путешествие в мир волшебства и приключений обязательно понравится как детям, так и их родителям.

Сюжет

На сцене развернется яркая и красочная жизнь, словно лубочная картинка: ярмарка, царский дворец и безбрежный океан. Главному герою Ивану предстоит столкнуться с жадными братьями, завести дружбу с мечтательной Жар-птицей, стремящейся к сценической славе, и помочь Рыба-киту, наказанному за истребление флотилии. Смогут ли его доброта и великодушие преодолеть все испытания, и найдет ли Иван свое счастье?

Характеристика спектакля

Спектакль состоит из двух актов и длится 1 час 30 минут. В сопровождении симфонического оркестра, он наполняется актуальным юмором, душевными песнями и талантливой игрой актеров, что обеспечивает полное погружение в действие.

Творческая команда

Композитор: Андрей Кротов

Андрей Кротов Автор либретто: Нонна Кротова

Нонна Кротова Режиссёр-постановщик: Анастасия Рудикова

Анастасия Рудикова Дирижёр-постановщик: з.а. России Владимир Янковский

з.а. России Владимир Янковский Художник-сценограф: Константин Розанов

Константин Розанов Художник по костюмам: Янина Кремер

Янина Кремер Балетмейстер-постановщик: Вероника Гагкаева

Вероника Гагкаева Художник по свету: Глеб Бут

Исполнители

Иван, младший сын: Андрей Бородулин, Андрей Булгаков, Кирилл Маслий

Андрей Бородулин, Андрей Булгаков, Кирилл Маслий Конёк-горбунок: Константин Ежов, Илья Петрожицкий, Константин Скрипалёв, Евгений Хандрас

Константин Ежов, Илья Петрожицкий, Константин Скрипалёв, Евгений Хандрас Жар-птица: Ирина Лесных, Мария Паротикова, Анастасия Щукина

Ирина Лесных, Мария Паротикова, Анастасия Щукина Царь: Владимир Бекетов, Юрий Красов, Вадим Панфилов

Владимир Бекетов, Юрий Красов, Вадим Панфилов Матрёна, ключница: з.а. России Анна Альт, з.а. России Наталья Замниборщ, Наталия Колесникова

з.а. России Анна Альт, з.а. России Наталья Замниборщ, Наталия Колесникова Рыба-Кит: партия в исполнении Григория Захарьева, Константина Скрипалёва

Премьера

Премьера спектакля состоялась 21 декабря 2024 года на Большой сцене. Не упустите возможность увидеть это удивительное представление!