Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Marvel и другие

Симфоническое шоу в свете тысяч свечей

Полюбившийся многим симфонический оркестр «Orchestra of New Time» порадует зрителей масштабным симфоническим шоу с программой «Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Марвел». Это уникальное событие подарит гостям незабываемые музыкальные впечатления.

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться утонченным миром Людовико Эйнауди. Его музыка — это филигранное сочетание драматичности и легкости, а блистательные солисты симфонического оркестра раскроют все грани гения композитора. Эйнауди — один из самых ярких представителей неоклассики, а его произведения звучат повсюду и получают мировое признание.

Музыка Эйнауди гармонично соединяет классические традиции с элементами поп, фолк и рок-музыки. Его саундтреки к культовым фильмам, таким как «1+1», «Ангелы и демоны», «Интерстеллар» и многим другим, знакомят широкую аудиторию с миром неоклассики.

В программе концерта будут представлены самые известные произведения композитора, включая такие хиты, как: Experience, Una Mattina, Primavera, Fly и другие. Также зрители смогут насладиться произведениями других выдающихся композиторов, написавших саундтреки к фильмам киновселенной MARVEL, Disney и многим другим.

Все участники «Orchestra of New Time» — международные лауреаты престижных конкурсов и фестивалей. Их виртуозное исполнение и безупречная техника гарантируют высокое качество звучания и эмоциональную глубину каждого выступления. Этот вечер станет настоящим подарком для всех любителей классической музыки и ценителей искусства.