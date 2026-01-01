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Клуб живописи
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Клуб живописи

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по живописи в Яани Кирик

Клуб живописи Яани Кирик приглашает всех желающих на уникальные встречи, посвященные рисованию акварелью и акрилом. В программе — создание самостоятельных сюжетов и копирование классических картин. Здесь каждый сможет найти что-то для себя, независимо от уровня мастерства.

Наши занятия ориентированы на тех, кто интересуется живописью и хочет развивать свои навыки. Если вы только мечтаете взять кисть в руки или уже имеете некоторый опыт, мы будем рады видеть вас среди участников.

Приходите и раскрывайте свой творческий потенциал вместе с нами!

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В других городах
Июль
Август
4 июля суббота
12:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 500 ₽
11 июля суббота
12:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 500 ₽
8 августа суббота
12:00
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от 500 ₽

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