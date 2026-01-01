Мастер-класс по живописи в Яани Кирик

Клуб живописи Яани Кирик приглашает всех желающих на уникальные встречи, посвященные рисованию акварелью и акрилом. В программе — создание самостоятельных сюжетов и копирование классических картин. Здесь каждый сможет найти что-то для себя, независимо от уровня мастерства.

Наши занятия ориентированы на тех, кто интересуется живописью и хочет развивать свои навыки. Если вы только мечтаете взять кисть в руки или уже имеете некоторый опыт, мы будем рады видеть вас среди участников.

Приходите и раскрывайте свой творческий потенциал вместе с нами!