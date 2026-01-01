Лекция Алексея Семихатова в Царицыно

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алексея Семихатова, доктора физико-математических наук и заведующего лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос Науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Темы лекции

На лекции будут обсуждаться следующие ключевые вопросы:

Где и как останавливается деление мира?

Что такое элементарные акты, из которых составлены все события во Вселенной?

Каким правилам они подчиняются и все ли эти правила известны?

Как возникает связь причин и следствий и является ли она односторонней?

Можно ли «создать» пространство из информации?

Данная лекция затрагивает современную границу познания и позволит вам взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

О площадке

Лекция пройдет в Великом Царицынском Дворце, жемчужине Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Дворец, построенный в 1786-1796 годах архитектором Матвеем Казаковым, выполнен в характерном для Царицына стиле псевдоготики и сочетает в себе элементы классицизма. Это яркий памятник архитектуры XVIII века, который создаст особую атмосферу для вашего посещения.

Не упустите возможность расширить свои знания о мире с одним из ведущих ученых страны!