Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир
Билеты от 4000₽
Киноафиша Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир

Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О выставке

Лекция Алексея Семихатова в Царицыно

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алексея Семихатова, доктора физико-математических наук и заведующего лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос Науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Темы лекции

На лекции будут обсуждаться следующие ключевые вопросы:

  • Где и как останавливается деление мира?
  • Что такое элементарные акты, из которых составлены все события во Вселенной?
  • Каким правилам они подчиняются и все ли эти правила известны?
  • Как возникает связь причин и следствий и является ли она односторонней?
  • Можно ли «создать» пространство из информации?

Данная лекция затрагивает современную границу познания и позволит вам взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

О площадке

Лекция пройдет в Великом Царицынском Дворце, жемчужине Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Дворец, построенный в 1786-1796 годах архитектором Матвеем Казаковым, выполнен в характерном для Царицына стиле псевдоготики и сочетает в себе элементы классицизма. Это яркий памятник архитектуры XVIII века, который создаст особую атмосферу для вашего посещения.

Не упустите возможность расширить свои знания о мире с одним из ведущих ученых страны!

Купить билет на выставка Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир

Помощь с билетами
Сентябрь
27 сентября воскресенье
16:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия «Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха»
12+
Экскурсия

Экскурсия «Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха»

28 мая в 15:00 Театр им. Булгакова
от 1600 ₽
Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Легенды французского кино: Жан-Поль Бельмондо и Катрин Денёв»
18+
Лекция

Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Легенды французского кино: Жан-Поль Бельмондо и Катрин Денёв»

28 мая в 19:00 Кинозал ГУМа
от 2000 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Интерактивный Мастер-класс

Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»

27 мая в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1305 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше