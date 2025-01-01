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Rammstein Tribute
Киноафиша Rammstein Tribute

Rammstein Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

RAMMproJect: Эпический трибьют RAMMSTEIN

Приготовьтесь к незабываемому шоу! RAMMproJect - это оглушительный трибьют легендарной группы RAMMSTEIN, который поразит вас идентичностью образов и мощью вокала. Это двухчасовое выступление обещает стать настоящим праздником для поклонников тяжелой музыки.

Что вас ждет на концерте?

Шоу наполнено впечатляющими спецэффектами и захватывающим звуком. Вы сможете насладиться бессмертными хитами культовой группы, исполненными под мощные гитарные риффы и пробирающий до мурашек вокал солиста. Это будет настоящая эмоциональная встряска!

Подготовьтесь к уникальному опыту

Не забудьте, что данное мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Оставьте детей дома, чтобы полностью погрузиться в атмосферу безнравственной харизмы и заряд тестостерона!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Встречаемся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1500 ₽

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