Кельтская арфа при свечах. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Музыка кельтской арфы в «Фабрике»

Кельтская арфа – это удивительный инструмент, который создаёт таинственное звучание. Каждый её звук способен перенести слушателя в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов. Концерт, посвящённый кельтской арфе, станет настоящим музыкальным событием.

О спектакле

В полумраке концертного зала, украшенного свечами, прозвучит антология произведений для кельтской арфы европейских стран. В программе – оригинальные сочинения и переложения музыкальной классики от эпохи Возрождения до современности. Вы услышите творчество таких композиторов, как Туано Арбо, Турлох О’Кэролан, Дэвид Шепард и других, а также народную музыку.

Исполнитель

Соло для кельтской арфы исполнит замечательная Марина Аркан – мультиинструменталистка и один из главных пропагандистов этого музыкального инструмента в Петербурге. Она проведёт слушателей сквозь музыкальные эпохи и стили, а также исполнит свои авторские сочинения.

Бонус для зрителей

Посетителей концерта ждёт приятный бонус – возможность подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепной панорамой Петербурга и сделать впечатляющие фотографии.

Арт-пространство «Фабрика»

Арт-пространство «Фабрика» – новое культурное пространство на карте Петербурга. Оно расположено на месте Петровско-Спасской мануфактуры, работавшей с 1844 года, а в советский период — прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». современно оборудованное пространство включает концертный зал и выставочные площади.

Как добраться

Вход в «Фабрику» осуществляется с проспекта Обуховской обороны, через двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Обойдите комплекс справа; вход в арт-пространство со стороны Невы, далее на лифте на 7-й этаж.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться уникальным музыкальным опытом!