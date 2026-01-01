Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кельтская арфа при свечах. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
Киноафиша Кельтская арфа при свечах. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Кельтская арфа при свечах. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка кельтской арфы в «Фабрике»

Кельтская арфа – это удивительный инструмент, который создаёт таинственное звучание. Каждый её звук способен перенести слушателя в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов. Концерт, посвящённый кельтской арфе, станет настоящим музыкальным событием.

О спектакле

В полумраке концертного зала, украшенного свечами, прозвучит антология произведений для кельтской арфы европейских стран. В программе – оригинальные сочинения и переложения музыкальной классики от эпохи Возрождения до современности. Вы услышите творчество таких композиторов, как Туано Арбо, Турлох О’Кэролан, Дэвид Шепард и других, а также народную музыку.

Исполнитель

Соло для кельтской арфы исполнит замечательная Марина Аркан – мультиинструменталистка и один из главных пропагандистов этого музыкального инструмента в Петербурге. Она проведёт слушателей сквозь музыкальные эпохи и стили, а также исполнит свои авторские сочинения.

Бонус для зрителей

Посетителей концерта ждёт приятный бонус – возможность подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепной панорамой Петербурга и сделать впечатляющие фотографии.

Арт-пространство «Фабрика»

Арт-пространство «Фабрика» – новое культурное пространство на карте Петербурга. Оно расположено на месте Петровско-Спасской мануфактуры, работавшей с 1844 года, а в советский период — прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». современно оборудованное пространство включает концертный зал и выставочные площади.

Как добраться

Вход в «Фабрику» осуществляется с проспекта Обуховской обороны, через двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Обойдите комплекс справа; вход в арт-пространство со стороны Невы, далее на лифте на 7-й этаж.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться уникальным музыкальным опытом!

Купить билет на концерт Кельтская арфа при свечах. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
19:00
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
от 1600 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
4 марта в 20:00 Благородная гниль
от 1590 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
25 марта в 21:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
20 марта в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше