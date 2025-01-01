Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда скрипичных мастеров
Киноафиша Легенда скрипичных мастеров

Спектакль Легенда скрипичных мастеров

Постановка
Филармония «Триумф» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля «Легенда скрипичных мастеров»

Спектакль для детей на музыку Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Никколо Паганини и Джорджа Гершвина стал ярким событием в репертуаре Пермской оперы. Премьера состоялась в 2024 году и привлекла внимание как юных зрителей, так и их родителей.

Увлекательное музыкальное путешествие

Главный герой камерного спектакля — скрипка, созданная легендарным мастером Джузеппе Гварнери. При помощи рассказчика и двух музыкантов, зрители отправятся в увлекательную экскурсию по истории музыки. Спектакль переносит нас из уютной гостиной дома семейства Моцартов в Зальцбурге в солнечный порт Генуи и на шумные улицы Нью-Йорка.

Вдохновение великих композиторов

Золотые страницы европейского инструментального репертуара сменяются классикой джаза. В этом спектакле музыка Вольфганга Амадея Моцарта плавно переходит к Никколо Паганини, а затем к выдающемуся джазмену Стефану Граппелли. Это не просто спектакль — это настоящее музыкальное путешествие, которое знакомит детей с величайшими произведениями и их авторами.

Для кого этот спектакль?

«Легенда скрипичных мастеров» предназначена для самого юного зрителя, но интересна и взрослым. Спектакль сочетает в себе образовательные элементы и развлекательный формат, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
16:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Бал-маскарад
16+
Опера
Бал-маскарад
3 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Балеты Михаила Фокина
6+
Балет
Балеты Михаила Фокина
22 октября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 500 ₽
Музыка жизни: Это наше шоу
6+
Детский Музыка
Музыка жизни: Это наше шоу
13 октября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше