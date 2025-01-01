Премьера музыкального спектакля «Легенда скрипичных мастеров»

Спектакль для детей на музыку Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Никколо Паганини и Джорджа Гершвина стал ярким событием в репертуаре Пермской оперы. Премьера состоялась в 2024 году и привлекла внимание как юных зрителей, так и их родителей.

Увлекательное музыкальное путешествие

Главный герой камерного спектакля — скрипка, созданная легендарным мастером Джузеппе Гварнери. При помощи рассказчика и двух музыкантов, зрители отправятся в увлекательную экскурсию по истории музыки. Спектакль переносит нас из уютной гостиной дома семейства Моцартов в Зальцбурге в солнечный порт Генуи и на шумные улицы Нью-Йорка.

Вдохновение великих композиторов

Золотые страницы европейского инструментального репертуара сменяются классикой джаза. В этом спектакле музыка Вольфганга Амадея Моцарта плавно переходит к Никколо Паганини, а затем к выдающемуся джазмену Стефану Граппелли. Это не просто спектакль — это настоящее музыкальное путешествие, которое знакомит детей с величайшими произведениями и их авторами.

Для кого этот спектакль?

«Легенда скрипичных мастеров» предназначена для самого юного зрителя, но интересна и взрослым. Спектакль сочетает в себе образовательные элементы и развлекательный формат, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра.