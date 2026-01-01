Спектакль по рассказам Юрия Казакова на малой сцене Мастерской Никиты Михалкова

На сцене — тихая, почти забытая сегодня роскошь: человеческая интонация без крика. Спектакль «Казаков. Рассказы» собран из пяти новелл Юрия Павловича Казакова — писателя, который умел говорить о самом главном вполголоса, но так, что это слышно десятилетиями.

В основу постановки легли рассказы разных лет — от ранних до зрелых: «Голубое и зеленое» (1956), «Трали-вали» (1959), «Осень в дубовых лесах» (1961), «Свечечка» (1973), «Во сне ты горько плакал» (1977). Это не просто литературная ретроспектива, а путь от юношеской прозрачности к той самой казаковской тишине, в которой больше смысла, чем в громких монологах.

Герои этих историй — обычные люди: они любят, теряют, вспоминают и молчат. Здесь нет нарочитой драматургии — только жизнь, как она есть. И именно поэтому каждое слово звучит точнее, чем любые спецэффекты.

«Казаков. Рассказы» — спектакль про внутренний мир, который не устаревает. Он затрагивает хрупкость чувств, которые не принято обсуждать вслух. И главное, этот спектакль напоминает о том, как важно иногда остановиться и услышать себя.