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Казаков. Рассказы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Казаков. Рассказы

Спектакль Казаков. Рассказы

Постановка
Мастерская «12» 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по рассказам Юрия Казакова на малой сцене Мастерской Никиты Михалкова

На сцене — тихая, почти забытая сегодня роскошь: человеческая интонация без крика. Спектакль «Казаков. Рассказы» собран из пяти новелл Юрия Павловича Казакова — писателя, который умел говорить о самом главном вполголоса, но так, что это слышно десятилетиями.

В основу постановки легли рассказы разных лет — от ранних до зрелых: «Голубое и зеленое» (1956), «Трали-вали» (1959), «Осень в дубовых лесах» (1961), «Свечечка» (1973), «Во сне ты горько плакал» (1977). Это не просто литературная ретроспектива, а путь от юношеской прозрачности к той самой казаковской тишине, в которой больше смысла, чем в громких монологах.

Герои этих историй — обычные люди: они любят, теряют, вспоминают и молчат. Здесь нет нарочитой драматургии — только жизнь, как она есть. И именно поэтому каждое слово звучит точнее, чем любые спецэффекты.

«Казаков. Рассказы» — спектакль про внутренний мир, который не устаревает. Он затрагивает хрупкость чувств, которые не принято обсуждать вслух. И главное, этот спектакль напоминает о том, как важно иногда остановиться и услышать себя.

Режиссер
Григорий Артамонов
В ролях
Марианна Васильева
Владимир Кочетков
Сергей Атрощенко
Дмитрий Панчук
Антон Ромм

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Сентябрь
30 сентября среда
19:30
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽

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