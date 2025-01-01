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Кай Метов
Киноафиша Кай Метов

Кай Метов

Одна из ключевых звезд ранней поп-музыки 1990-х 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер с Каем Метовым: мелодии сердца

Лирика и струны души

Кай Метов, певец с завораживающим голосом, приглашает вас в мир лирических мелодий и глубоких текстов. Его музыкальный стиль — это сочетание классических инструментов и романтической подачи, которая не поддается времени.

Музыкальное наследие

С более чем десятью альбомами в своём творческом арсенале, Кай Метов предлагает репертуар, который говорит к каждому. От хитов 90-х, звучащих на радиостанциях до сегодняшнего дня, до инструментальных композиций, каждая песня Кая — это приглашение задуматься о вечных ценностях.

Хиты, которые не забываются

«Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» — эти и многие другие любимые мелодии будут звучать в этот вечер, напоминая о прекрасном в каждом из нас.

Приходите и позвольте музыке Кая Метова наполнить вашу душу и пробудить самые тёплые воспоминания.

Исполнители
Кай Метов
Кай Метов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 26 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1400 ₽
Волгоград, 10 февраля
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1500 ₽

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