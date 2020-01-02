Премьера спектакля «Катапульта» в ЦТМ

Центральный театр кукол представляет новый спектакль «Катапульта» в постановке заслуженного артиста РФ Александра Сучкова. Это захватывающая история о 41-летнем Вадиме, который оказался в сложной жизненной ситуации.

Сюжет

Главный герой, Вадим, переживает трудные времена: развод с женой, отсутствие работы и потеря близких друзей. Он раним и внимателен к окружающим, но не может найти своё место в жестоком мире, полном амбиций и соперничества. Однажды, готовый пойти на крайние меры ради своего сына-подростка, он оказывается на грани первого в жизни преступления. Однако в этот момент ему на помощь приходит молодая девушка, чей неожиданный приход меняет его судьбу. Но сможет ли Вадим справиться с новыми обстоятельствами?

Музыкальное сопровождение

Спектакль «Катапульта» сочетает в себе элементы театра и концерта, где зрителей ожидают хиты 80-х и 90-х годов. В репертуаре — песни таких групп, как «Кино» и Eagles, а также произведения Михаила Круга и Оскара Бентона. Для некоторых сцен будут созданы оригинальные музыкальные темы.

О пьесе

Пьеса «Катапульта» написана белорусским драматургом Дмитрием Богославским в 2020 году в рамках проекта «Дисциплина» в Новосибирске. В 2021 году текст был отмечен на фестивале молодой драматургии «Любимовка» и стал лауреатом нескольких престижных наград, включая XIX Международный конкурс драматургов «Евразия-2021».

Команда спектакля

Режиссер — Александр Сучков, художник-постановщик — Ольга Кузнецова, художник по свету — Максим Бирюков. В спектакле участвуют актеры: Александр Калугин, Екатерина Беляева, Алена Баранова, Вера Фокова, Федор Боровков и Антон Парамонов (работают в дубле), Евгений Пыхтин. Музыкальное сопровождение обеспечивают музыканты: Алексей Тихомиров, Георгий Фролов, Юрий Малышев.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать настоящим событием театрального сезона!