Спектакль Лента поэзии. Самойлов

Моноспектакль Андрея Молоткова о творчестве Давида Самойлова

Марк Розовский высоко оценивает творчество Давида Самойлова, называя его примером грандиозного служения русской поэзии, особенно в её высших классических образцах. Он отмечает, что Самойлов создал множество произведений, которые обладают легкостью и ироничностью, присущими Пушкину, грустью и романтичностью Лермонтова, а также добротой и горечью в духе Некрасова. Розовский подчёркивает, что в стихах Самойлова ярко выражен их игровой характер, а рифмы и ритмика безупречны.

«Лента поэзии» — новый проект Марка Розовского

Новый проект Марка Розовского, «Лента поэзии», представляет собой цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых будет посвящён творчеству одного конкретного поэта. Эти вечера будут проводиться на Старой сцене театра «У Никитских ворот» и исполняться актёрами театра. Проект призван познакомить зрителей с богатым наследием русской поэзии и передать глубину и музыкальность стихов через актёрское исполнение.