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Лента поэзии. Самойлов
Билеты от 500₽
Киноафиша Лента поэзии. Самойлов

Спектакль Лента поэзии. Самойлов

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Андрея Молоткова о творчестве Давида Самойлова

Марк Розовский высоко оценивает творчество Давида Самойлова, называя его примером грандиозного служения русской поэзии, особенно в её высших классических образцах. Он отмечает, что Самойлов создал множество произведений, которые обладают легкостью и ироничностью, присущими Пушкину, грустью и романтичностью Лермонтова, а также добротой и горечью в духе Некрасова. Розовский подчёркивает, что в стихах Самойлова ярко выражен их игровой характер, а рифмы и ритмика безупречны.

«Лента поэзии» — новый проект Марка Розовского

Новый проект Марка Розовского, «Лента поэзии», представляет собой цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых будет посвящён творчеству одного конкретного поэта. Эти вечера будут проводиться на Старой сцене театра «У Никитских ворот» и исполняться актёрами театра. Проект призван познакомить зрителей с богатым наследием русской поэзии и передать глубину и музыкальность стихов через актёрское исполнение.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Андрей Молотков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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