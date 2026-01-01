Спектакль по мотивам «Анны Карениной» в Государственном театре наций

В Государственном театре наций состоится спектакль, вдохновлённый классическим романом Льва Толстого «Анна Каренина». Режиссёр и автор сценической интерпретации Алла Сигалова предлагает зрителям уникальный взгляд на известную историю, исследуя её через призму бракоразводного процесса, где конфликт трех главных героев — Анны Карениной, Алексея Каренина и Алексея Вронского — раскрывает разные понимания долга и любви.

Тревожная драма о любви и долгосрочных последствиях

Спектакль погружает в стремительное и чувственное действие, в котором герои сталкиваются с тремя формами любви и тремя мировоззрениями. Судьбы этих личностей пересекаются в одном месте, заканчиваясь трагическим исходом. Это размышление о ненадёжных истинах, скрытых мотивах и сложностях человеческих отношений.

Сложность и многогранность образов

Алла Сигалова утверждает: «Для меня роман «Анна Каренина» — это манкий сюжет о любовном мороке, который затрагивает вечные темы. Противопоставление бытовых аспектов судебной тяжбы и горячей страсти даёт мощный контраст, позволяя острее ощутить историю». Режиссёр делится, что в разное время она испытывала от влюбленности к осуждению и вновь к восторгу по отношению к Анне.

Актерский состав

Роль Анны Карениной была написана для актрисы Софьи Эрнст, которая уже имеет опыт работы с Сигаловой, участвовав в дипломном спектакле по мотивам сериала «Путешествие в Twin Peaks» и в проекте «XX век. Бал» в МХТ им. А.П. Чехова. Роль Алексея Каренина исполнит Игорь Миркурбанов, а образ Алексея Вронского воплотит Сергей Яковлев. Прокурора, пытающегося разобраться в причинах развода, сыграет сама Сигалова, а роль адвоката обвиняемой займет Николай Самсонов.

Обогащение сценичности

Сигалова добавляет: «Исследовать персонажей «Анны Карениной», анализировать их отношения — это захватывающее занятие. Эта книга настолько многогранна и глубокая, что она продолжает вдохновлять творческих людей». Каждый персонаж открывает новые грани для обсуждения и анализа, что делает спектакль актуальным и востребованным.

