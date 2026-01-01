Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Карамазовы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Карамазовы

Спектакль Карамазовы

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Иван Ожогин, Кирилл Гордеев в рок-опере «Карамазовы»

Рок-опера «Карамазовы» представляет собой уникальный синтез современного театра и концептуального концерта. Это новый взгляд на знаменитый роман Федора Достоевского, который обещает удивить зрителей своей оригинальностью.

Современные интерпретации

В спектакле акцент сделан на минимализме, что позволяет артисту максимально сосредоточиться на музыкальной составляющей. Эмоциональные композиции в сочетании с великолепными голосами исполнителей создают атмосферу, в которую легко погрузиться.

Тематика и послание

Тематика «Карамазовых» касается глубоких человеческих страстей. Зрители станут свидетелями любви, побеждающей все пороки души. Этот спектакль дает надежду на спасение и преображение, открывая новые горизонты для каждого человека.

Не упустите возможность

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе мощный музыкальный заряд и глубокую философию, присущую произведению Достоевского. «Карамазовы» — это не просто шоу, это событие, способное изменить восприятие классической литературы.

Режиссер
Александр Рагулин
В ролях
Александр Рагулин
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Галина Безрук
Галина Безрук

Купить билет на спектакль Карамазовы

Помощь с билетами
Июнь
24 июня среда
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1500 ₽
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1500 ₽

Фотографии

Карамазовы

В ближайшие дни

0+
Детский Кукольный

Заколдованный лес

4 июня в 13:00 Детский сказочный театр
от 500 ₽
Чудаки
16+
Драма

Чудаки

7 июня в 18:00 Театр им. Маяковского
Билеты
Гринч
0+
Детский Цирк

Гринч

5 декабря в 14:00 КЦ «Меридиан»
от 1450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше