Спектакль Камень

История немецкой семьи сквозь эпохи

Приглашаем вас на камерную сцену театра, где развернется захватывающая история одной семьи на фоне изменяющихся эпох. Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «Камень» проведет вас через путешествие во времени — от 1934 года до 1990-х.

Сюжет

Действие начинается в 1934 году, когда еврейская семья продает свой дом в Дрездене. В течение следующих десятилетий этот дом станет свидетелем множества человеческих судеб. Центральными персонажами остаются мать и дочь, которые приобрели дом при подозрительных обстоятельствах.

Темы и идеи

Пьеса исследует противоречия в истории Германии XX века. Перемещения во времени и конфликтующие образы раскрывают сложные переплетения судеб в неизменных стенах дома. Здесь вырастает семейная легенда, которая со временем рассыпается в прах, показывая, как ложь может стать истиной.

Награды и признание

Спектакль номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» и Санкт-Петербургскую театральную премию «Золотой софит».

Не пропустите возможность увидеть это глубокое и многослойное произведение на сцене.