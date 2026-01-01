Ф. Пуленк, Gloria. ГАСК, дирижёр — В. Полянский
Ф. Пуленк, Gloria. ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Ф. Пуленк, Gloria. ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Возраст 6+
О концерте

Магия музыки Франсиса Пуленка

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского представит уникальное произведение Франсиса Пуленка — «Gloria». Этот композитор стал известным представителем модернизма, входя в состав «Французской шестёрки», и у него есть много духовных сочинений, которые занимают важное место в его творчестве.

Личное вдохновение Пуленка

Интересно, что Пуленк пришёл к вере после трагической гибели близкого друга в автокатастрофе. Его паломничество в Рокамадур было определено образом статуи Мадонны — таинственной Чёрной Девы, что позже стало источником вдохновения для создания религиозной музыки. Главное произведение, содержащее следы этого духовного поиски, — «Stabat Mater». Вершиной же его церковной музыки является именно «Gloria».

Структура и исполнение «Gloria»

Идея создания «Gloria» пришла к Пуленку во время работы над оперой «Диалоги кармелиток». Известно, что на написание второй части, «Laudamus Te», композитора вдохновили фрески Гоццоли и весёлое времяпрепровождение бенедиктинских монахов. Хотя месса включает в себя традиционные части латинской католической службы, она была задумана для исполнения на светских концертах, а не в рамках богослужений.

Что ожидать от концерта

В свою очередь, Пуленк всегда отмечал, что хотел создать мессу в духе Вивальди, однако от барочных излишеств здесь не осталось и следа. «Gloria» отличается своей элегантностью и мелодичностью, а переходы между симфоническими страницами и хоровыми эпизодами создают яркое музыкальное полотно. Сам композитор утверждал, что в этой работе нет ни единой ноты, которую следовало бы изменить.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  • I отделение — будет объявлено дополнительно
  • II отделение — Пуленк: «Gloria» для сопрано, смешанного хора и оркестра соль мажор, FP 177

Апрель
2 апреля пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
