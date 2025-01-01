Меню
Изостудия для взрослых «Палитры»
Изостудия для взрослых «Палитры»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уроки рисования для взрослых в Новосибирском художественном музее

Изостудия для взрослых «Палитры» успешно функционирует в Новосибирском государственном художественном музее уже более пяти лет. Занятия проводит сибирский художник Константин Прусов, который сочетает в себе выдающийся художественный талант и богатый опыт в педагогической и музейной деятельности.

Опытный наставник и уникальная программа

Константин Прусов завершил обучение на кафедре изобразительного искусства Художественно-графического факультета НГПУ. После этого он начал работать в НГХМ, где стал сотрудником просветительского и выставочного отделов. Этот опыт стал важной вехой на его пути к совершенствованию собственного мастерства.

Работая в музее, Константин смог получить знания от выдающихся произведений русских художников, что помогло ему выработать свой оригинальный стиль, который уже завоевал признание у новосибирцев. Один из его известных проектов – «Арт-Марфа. Галерея-перформанс», который переносит зрителей в волшебный мир художественного творчества.

Уникальные возможности для студентов

В изостудии «Палитры» вы не только освоите навыки рисования, но и получите ценную поддержку от опытного наставника, который адаптирует программу обучения под индивидуальные потребности каждого ученика. Уроки проводятся в творческой атмосфере, что способствует развитию творческих способностей.

Знакомство с подлинниками искусств

Посещение Художественного музея открывает перед вами уникальные возможности: вы сможете в любой момент посетить выставочные залы и ознакомиться с подлинниками работ. Это позволит вам не просто изучить историю живописи с помощью слайдов, но и увидеть оригиналы произведений, что обогатит ваш опыт и понимание искусства.

