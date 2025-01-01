Уникальная водная аудиоэкскурсия по истории Новосибирска

Приятно познакомиться, Новосибирск! Этот город, некогда носивший имя Новониколаевск в честь Николая II, на данный момент известен как Новосибирск. Мы приглашаем вас на захватывающую историческую теплоходную аудиоэкскурсию, посвященную увлекательным фактам о возникновении нашего города и его названия.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с интересными моментами из истории Новосибирска, насладиться легкой музыкой и полюбоваться живописными речными пейзажами. Среди ярких моментов — возможность сделать эффектные селфи на фоне великолепного Бугринского моста, который стал настоящим символом города.

Отправление от Речного Вокзала

Экскурсия начнется с Речного Вокзала, откуда вы отправитесь в увлекательное путешествие по водным просторам, открывая для себя новые грани родного города.

Не упустите возможность добавить красочные впечатления в свой день! Ждем вас на нашей аудиоэкскурсии по Новосибирску!