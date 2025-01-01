Меню
От Новониколаевска до Новосибирска
Киноафиша От Новониколаевска до Новосибирска

От Новониколаевска до Новосибирска

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальная водная аудиоэкскурсия по истории Новосибирска

Приятно познакомиться, Новосибирск! Этот город, некогда носивший имя Новониколаевск в честь Николая II, на данный момент известен как Новосибирск. Мы приглашаем вас на захватывающую историческую теплоходную аудиоэкскурсию, посвященную увлекательным фактам о возникновении нашего города и его названия.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с интересными моментами из истории Новосибирска, насладиться легкой музыкой и полюбоваться живописными речными пейзажами. Среди ярких моментов — возможность сделать эффектные селфи на фоне великолепного Бугринского моста, который стал настоящим символом города.

Отправление от Речного Вокзала

Экскурсия начнется с Речного Вокзала, откуда вы отправитесь в увлекательное путешествие по водным просторам, открывая для себя новые грани родного города.

Не упустите возможность добавить красочные впечатления в свой день! Ждем вас на нашей аудиоэкскурсии по Новосибирску!

В других городах

Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
